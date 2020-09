Na drugem delu letošnjega Sindikata odklonskih entitet osem dogodkov

Ljubljana, 15. septembra - V klubu Gromka na Metelkovi se bo s performansom plesalke Aje Zupanec Kričeče bleščeče začel drugi del letošnje platforme robnih urbanih žanrov Sindikat odklonskih entitet. Na tretjem Sindikatu, ki bo potekal do 19. septembra v klubu Gromka in na dvorišču pred njim, bo izvedenih pet predstav, koncerta in DJ večer, napovedujejo pri zavodu Emanat.