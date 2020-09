Jaklitsch: Koroški Slovenci dodana vrednost dežele Koroške

pogovarjala se je Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 25. septembra - Koroški Slovenci so dodana vrednost avstrijske Koroške. Sami koroški Slovenci bi morali pogled usmeriti v to, kaj je dobro za manjšino, in pri ključnih vprašanjih delovati usklajeno, če hočejo doseči premike na deželni in zvezni ravni, je v pogovoru za STA pred stoto obletnico koroškega plebiscita poudarila ministrica Helena Jaklitsch.