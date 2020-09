Politika do migrantov iz Morie preizkus za avstrijsko koalicijsko vlado

Dunaj, 14. septembra - Politika do beguncev iz pogorelega migrantskega centra Moria na grškem otoku Lezbos buri duhove znotraj avstrijske koalicijske vlade med ljudsko stranko (ÖVP) in Zelenimi, saj kancler Sebastian Kurz kljub pozivom ne namerava sprejeti nikogar. Proti trdi politiki do beguncev in migrantov je tudi del avstrijske javnosti.