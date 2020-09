Na Touru pred Rogličem in Pogačarjem še najzahtevnejši teden

pripravil Aljoša Žvirc

Meribel, 14. septembra - Na kolesarski dirki na Franciji je do konca ostalo še šest etap do Pariza in Elizejskih poljan oziroma 833,7 kilometra do uresničitve slovenskih sanj. Primož Roglič in Tadej Pogačar sta najboljša v skupni razvrstitvi, francoski klanci pa so postali pravi poligon za odgovor na vprašanje, kateri Slovenec je trenutno najboljši kolesar na svetu.