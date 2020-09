Hrvaški vojaki po 17 letih zapustili misijo Nata v Afganistanu

Zagreb, 14. septembra - Hrvaška je s spuščanjem zastave v vojaškem kampu Marmal v Mazar-e-Šarifu v Afganistanu tudi uradno končala sodelovanje hrvaških vojakov v misiji zveze Nato Odločna podpora, je sporočilo hrvaško ministrstvo za obrambo. Hrvaške oborožene sile so bile v Afganistanu 17 let. V zadnjem kontingentu so imeli nekaj več kot 100 vojakov.