Na posvetu Inštituta za razvoj vključujoče družbe o vključujočem, varnem in spodbudnem šolskem prostoru

Ljubljana, 14. septembra - Na posvetu v organizaciji Inštituta za razvoj vključujoče družbe so sodelujoči izpostavili pomen vključujočega, varnega in spodbudnega izobraževalnega okolja. Po besedah uvodnih govorcev je to še posebej pomembno v luči epidemije covida-19, ki je pod vprašaj postavila tudi nekatere družbene vrednote.