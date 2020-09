V sevniški občini popis škode po avgustovskem neurju

Sevnica, 14. septembra - V Občini Sevnica se po sklepu Uprave RS za zaščito in reševanje začenja popis oz. ocenjevanje škode zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta. Izvajala ga bo občinska komisija, oškodovanci naj za popis škode najprej pokličejo na sevniško občino ter sporočijo vse potrebne podatke, so sporočili iz Sevnice.