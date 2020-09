V Slovenski Bistrici ta teden še drugič festival lončarske umetnosti

Slovenska Bistrica, 14. septembra - Z dopoldanskim odprtjem razstave keramike se v Centru domače in umetnostne obrti v gradu v Slovenski Bistrici začenja drugi Festival KeramikArt, ki ga v sklopu slovensko-hrvaškega čezmejnega projekta Inspiracija pripravlja omenjeni center. Do konca meseca bodo na ogled dela keramikov iz vse države, ki so povezani v Društvo keramikov in lončarjev.