V Domu Nine Pokorn na Grmovju pri Žalcu skupaj deset okuženih z novim koronavirusom

Žalec, 14. septembra - V Domu Nine Pokorn na Grmovju pri Žalcu je po zadnjih podatkih z novim koronavirusom okuženih osem oskrbovancev in dva zaposlena. Štirje stanovalci so na zdravljenju na negovalnem oddelku v novomeški bolnišnici, njihov povratek v dom pa pričakujejo v prihodnjih dneh, je danes za STA povedal direktor doma Tomaž Lenart.