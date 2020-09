Ljubljana, 14. septembra - Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj bo danes obiskal Dom starejših občanov Kamnik, kjer se bo seznanil z razmerami, ob 10.15 pa bo pred domom na Neveljski poti 26 v Kamniku skupaj s kamniškim županom Matejem Slaparjem in zdravnikom doma dal izjavo za medije, so sporočili z ministrstva.