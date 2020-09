WHO zabeležila nov dnevni rekord okužb s koronavirusom

Ženeva, 14. septembra - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v nedeljo zabeležila nov dnevni rekord števila novih okužb s koronavirusom. V svetu so v enem dnevu potrdili 307.930 okužb, zaradi bolezni covid-19, ki jo virus povzroča, pa je umrlo še 5500 ljudi. Doslej je zaradi covida-19 umrlo 917.417 bolnikov, je sporočila WHO.