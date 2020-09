Tampa le še zmago oddaljena od velikega finala NHL

Edmonton, 14. septembra - V končnici severnoameriške hokejske lige NHL v koronskem mehurčku v Edmontonu v Kanadi so ostala štiri moštva. V finalu vzhoda je Tampa Bay Lightning s 4:1 premagala New York Islanders. Hokejisti s Floride so v seriji na štiri zmage povedli s 3:1. V polfinalu zahodne konference Dallas Stars vodijo s 3:1 proti Vegas Golden Knights.