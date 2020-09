Denver Nuggets po preobratu izsilili sedmo tekmo

Orlando, 14. septembra - Košarkarji Denver Nuggets, katerih član je tudi Slovenec Vlatko Čančar, a ga ni v ekipi za končnico severnoameriške lige NBA, so v polfinalu zahodne konference proti Los Angeles Clippers izsilili odločilno sedmo tekmo. Šesto tekmo v boju na štiri zmage so dobili s 111:98 in izid v zmagah poravnali na 3:3. Sedma tekma bo na sporedu v torek.