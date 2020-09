Dominic Thiem zmagovalec odprtega prvenstva ZDA

New York, 14. septembra - Dominic Thiem je zmagovalec teniškega odprtega prvenstva Združenih držav Amerike. Drugi nosilec je v dramatičnem finalu premagal petega nosilca Nemca Alexandra Zvereva z 2:6, 4:6, 6:4, 6:3 in 7:6 (6). Avstrijec je postal prvi igralec v odprti teniški eri, ki je osvojil turnir v New Yorku, potem ko je v finalu zaostajal že z 0:2 v nizih.