V Kaliforniji lovijo strelca na dva policista

Los Angeles, 14. septembra - Na jugu Kalifornije v okrožju Los Angeles so v nedeljo intenzivno iskali moškega, ki je v soboto zvečer v Comptonu pristopil k parkiranemu policijskemu vozilu in streljal na 31-letno šerifovo pomočnico in 24-letnega šerifovega pomočnika. Dejanje bi lahko bilo povezano z nasilnim zatiranjem protestov proti policijskemu nasilju.