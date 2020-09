Požari na severozahodu ZDA uničili že 1,6 milijona hektarjev površin

Portland, 14. septembra - Na severozahodu ZDA so tudi v nedeljo divjali požari v naravi, ki so doslej od sredine avgusta v Kaliforniji, Oregonu in državi Washington uničili že več kot 1,6 milijona hektarjev površin, skoraj 10.000 hiš in drugih objektov, povzročili množične evakuacije in zahtevali 35 življenj.