Tokratni newyorški Teden mode zaradi koronavirusa okrnjen in večinoma virtualen

New York, 14. septembra - Svet modnih oblikovalcev Amerike (CFDA) kljub pandemiji covida-19 ni preklical letošnjega tedna mode, ki se je v New Yorku začel v nedeljo in bo trajal do srede. Potekal bo večinoma virtualno ob vseh varnostnih in zdravstvenih ukrepih, udeležbo pa je odpovedalo več znanih modnih imen.