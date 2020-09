Zver premagal Irta

Stična, 13. septembra - Medtem ko sta se Tim Gajser in Jan Pancar danes merila na dirki za svetovno prvenstvo v Italiji ter dosegla drugo in 15. mesto, so drugi slovenski motokrosisti tekmovali na dirki državnega prvenstva v Dolini pod Kalom. V najmočnejšem razredu open je bil v slovenski konkurenci najboljši Peter Irt.