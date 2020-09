Primorske novice o premalo šolanih lipicancih (14. 9.)

Koper, 13. septembra - Marica Uršič Zupan v komentarju Le šolani lipicanci so Lipici v čast piše o dogajanju v Lipici, kjer prodajajo odvečne konje, ki bi lahko imeli višjo ceno, če bi bili zadostno trenirani, šolani in testirani. Država se je zadnja leta ukvarjala z infrastrukturo in turizmom, sredstva pa mora pospešeno usmeriti še v šolanje konj.