Tina Trstenjak v podaljšku strla odpor Kaje Kajzer

Maribor, 13. septembra - V štajerski prestolnici so danes okronali nove državne prvake in prvakinje v judu. Na državnem prvenstvu je nastopilo 121 tekmovalcev in tekmovalk, v najbolj atraktivnem finalnem obračunu v kategoriji do 63 kg pa je olimpijska prvakinja Tina Trstenjak (Z'dežele Sankaku) šele v podaljšku z vazarijem premagala Kajo Kajzer (Bežigrad).