Pogačar in Roglič na Touru do trojnega dvojčka

Lyon, 13. septembra - Nov dan z zahtevnimi vzponi, nova dvojna zmaga slovenskih kolesarjev. Po košarkarski analogiji sta Primož Roglič in Tadej Pogačar danes prišla do trojnega dvojčka zmag na dirki po Franciji. Zgodba zvezdnikov Jumbo-Visme in UAE Team Emirates na največji kolesarski dirki na svetu iz dneva v dan dobiva dodatne, komaj verjetne razsežnosti.