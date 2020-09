Nova dvojna zmaga na Touru, Pogačar pred Rogličem, zlom Bernala

Lyon, 13. septembra - Slovenska kolesarska asa Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) in Primož Roglič (Jumbo-Visma) sta dosegla še tretjo dvojno zmago na letošnji dirki po Franciji. Obenem je nizozemsko moštvo, za katero vozi Roglič, zlomilo lanskega zmagovalca Kolumbijca Egana Bernala (Ineos Grenadiers), ki je izgubil sedem minut in 20 sekund.

Bernal, ki je izgubil vse možnosti, da ponovi lanski uspeh, je imel težave že na izjemno strmem vzponu na Fromentel, ko je komajda zadržal stik s skupino favoritov, medtem ko je ritem narekoval član Jumbo-Visme, Belgijec Wout Van Aert.

Na drugem vzponu na prelaz Biche ni prišlo do velike selekcije, je pa nizozemsko moštvo na zadnjem vzponu močneje navilo tempo, znova z Van Aertom na čelu.

In že po štirih kilometrih zadnjega vzpona na Grand Colombier je Bernal povsem popustil in izpadel iz igre za zmago na Touru. Prav tako kot njegov rojak Nairo Quintana (Arkea Samsic), ki ni mogel slediti tempu skupine favoritov.

V njej je sedem kilometrov pred ciljem napadel Adam Yates (Mitchelton-Scott), a so se Nizozemci na čelu kmalu odzvali. Tom Dumoulin je narekoval hiter tempo vse do zadnjega kilometra, v njem pa je Roglič prvi napadel, podobno kot na dirki po Ainu 9. avgusta, ko je na Grand Colombierju dobil zadnjo, tretjo etapo.

Pet tednov kasneje so mu sprva lahko sledili Pogačar, Richie Porte (Trek-Segafredo), Miguel Angel Lopez (Astana), Enric Mas (Movistar) in Sepp Kuss (Jumbo-Visma). Po napadu Pogačarja pa je bilo jasno, da je bil danes najmočnejši prav najmlajši med favoriti. Tretje mesto v etapi je osvojil Porte, ki je v cilj prišel pet sekund za Slovencema. Mlajši izmed njiju pa je z dodatnimi štirimi sekundami zmanjšal zaostanek v boju za rumeno majico.

"Najprej smo v etapi skušali priti do pobega z Marcom Mercatom, ampak Jumbo-Visma je narekovala hud ritem. Ob vročini pa je bilo zelo zahtevno. Na koncu sem le čakal na sprint in znova mi je uspelo dobiti etapo," je 15. dan v sedlu za organizatorja Toura pokomentiral 21-letnik s Klanca pri Komendi.

Tudi sam je bil priča premoči Rogličeve ekipe, ki je ni bilo moč streti. "Jumbo-Visma se je danes dobro pripravila in po mojem mnenju ni imelo smisla napasti na zadnjem vzponu," je priznal Pogačar.

V boju za belo majico najboljšega mladega kolesarja na Touru je ostal brez tekmeca, potem ko je odpadel Bernal. "Ne vem, kaj se je zgodilo z Bernalom, ampak Nizozemci so res močno navili tempo in nekateri so pač plačali visoko ceno," je razlagal mladi zvezdnik kolesarskega športa.

Na vprašanje, ali lahko premaga Rogliča, je mladi Pogačar dejal: "Najprej test na novi koronavirus." S tem je seveda spomnil na teste na novi koronavirus, ki jih bo mobilno zdravstveno osebje na Touru opravilo na ponedeljkov prost dan.

Potem pa se je 21-letnik vendarle obrnil na devet let starejšega rojaka. "Za zdaj se zdi Roglič neustavljiv, danes je počil Bernal, morda bom kak drug dan jaz ali Roglič. Tega ne moremo vedeti. Poskušali bomo nadaljevati v tem ritmu," je dejal najmlajši tekmovalec z dvema etapnima zmagama v zadnjih 86 letih dirke po Franciji po podatkih RTV Slovenija.

S tem le še eno etapno zmago zaostaja za Rogličem, ki je zanesljivo ostal v rumenem. "Želel sem si zmagati, ekipa je opravila odlično delo, ampak na koncu sem bil malce prekratek. Toda opravili smo dobro delo in še en dan smo v rumenem," je takoj po etapi v hitri izjavi dejal 30-letni Kisovčan.

Danes je v polnem sijaju delovala predvsem njegova ekipa, ki je zlomila Bernala in moštvo Ineos Grenadiers. "Da bi bil zaradi tega vesel ... Ne vem, res se ne ukvarjam z drugimi, kdo se počuti dobro in kdo slabo. Osredotočamo se samo nase in za zdaj nam gre dobro," je ekipo pohvalil in nadaljeval.

"Res je, fantje so danes leteli po vzponih. Hvala vsem, poklon vsem. Do sedaj opravljamo odlično delo na Touru. To ni individualni šport in za dobre predstave potrebuješ odlično ekipo," kot vedno poudarja še vodilni kolesar na Touru, ki bo v torek še sedmič zapovrstjo nosil rumeno majico.

Pogačar zdaj za njim zaostaja 40 sekund, potem ko je pridobil nekaj bonifikacijskih sekund. Tretji pa je Rigoberto Uran (EF Pro Cycling), ki zaostaja že minuto in 34 sekund.

"Zame bi bilo dobro, če bi pridobil štiri sekunde, ampak bil sem prekratek, Tadej pa je bil danes predober. Vseeno sem zadovoljen," je priznal Roglič. Nekdanji smučarski skakalec se zaveda, da glavne etape še prihajajo. "Jutri je prost dan, potem pa se začne zadnji del dirke," je odločno zaključil član Jumbo-Visme.

V ponedeljek bo kot rečeno prost dan, mobilno zdravstveno osebje pa bo opravilo še tretje teste na novi koronavirus v ekipah. Po novem pravilu se prejšnji pozitivni testi v štirih moštvih ne bodo šteli v pravilo dveh pozitivnih primerov, zaradi česar bi ekipo izključili s Toura.