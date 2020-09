Pogrešajo 12-letno Naayo Čok Valenčič

Kozina, 13. septembra - Policija je danes dopoldne prejela prijavo o pogrešani Naayi Čok Valenčič, stari 12 let, ki stalno prebiva v Obrovu. Deklica je suhe postave, visoka 160 centimetrov, ima dolge svetlo rjave lase, oblečena pa je bila v kratke hlače in majico neznane barve. Pri sebi je imela dekliški nahrbtnik znamke nike, so sporočili iz koprske policijske uprave.