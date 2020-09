Filipičeva uspešna tudi drugi dan ekipnega DP v Celju

Celje, 13. septembra - Neja Filipič (Mass) je drugi dan ekipnega državnega prvenstva v atletiki v Celju slavila s 6,41 m v skoku v daljino. To je bila najboljša tekma DP, prek 1000 točk po mednarodnih tablicah sta dosegli še Maja Bedrač (Ptuj, 6,27) in Eva Pepelnak (Kladivar, 6,15). Ekipna naslova so osvojili člani celjskega Kladivarja in atletinje ljubljanskega Massa.