V Indiji zabeležili največji dnevni porast okužb na svetu doslej

New Delhi, 13. septembra - V Indiji so v zadnjem dnevu zabeležili kar 94.372 novih primerov okužbe s koronavirusom, kar je rekord v svetu doslej. Skupno število okužb se je v tej azijski državi povzpelo na 4,75 milijona. Pred Indijo so po številu okužb samo še ZDA s 6,4 milijona okuženih.