Policija poziva k pozornosti pred drznimi tatvinami

Ljubljana, 13. septembra - Ob zadnjem primeru drzne tatvine na območju ljubljanskega Viča policija poziva k pozornosti v primerih, ko neznanci pridejo na njihove domove in jih ogovorijo. Občani naj imajo nenapovedane "obiskovalce" več čas pod nadzorom, pozorni pa naj bodo tudi na njihov videz in vozilo, s katerim so se pripeljali.