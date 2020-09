Šmarje pri Jelšah, 13. septembra - V Lembergu pri Šmarju v občini Šmarje ob Jelšah se je v soboto popoldne 70-letnik usodno poškodoval med delom na strehi. Moški je padel z lestve in kljub intervenciji reševalcev nujne medicinske pomoči na kraju podlegel poškodbam. Tujo krivdo so medtem že izključili, so za STA pojasnili na celjski policijski upravi.