V Franciji zabeležili več kot 10.000 novih primerov koronavirusa

Pariz, 13. septembra - V Franciji so v soboto zabeležili več kot 10.000 novih primerov koronavirusa, kar je najvišje dnevno število, odkar so v državi povečali število testiranj. V soboto so v državi skupno zabeležili tudi 17 smrti zaradi covida-19, je sporočila nacionalna agencija za javno zdravje.