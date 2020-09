Edmonton, 13. septembra - Hokejisti moštva Dallas Stars so v mehurčku v Edmontonu dobili četrto tekmo finala vzhodne konference severnoameriške lige NHL proti Vegas Golden Knights z 2:1 (0:0, 2:1, 0:0) in povedli s 3:1 v zmagah. Od velikega finala so oddaljeni le še eno zmago.