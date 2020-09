Janja Garnbret in Matic Kotar zmagala v Celju

Celje, 12. septembra - V Celju so izpeljali drugo tekmo letošnjega državnega prvenstva športnih plezalcev. V knežjem mestu so se športni plezalci in športne plezalke merili v hitrostnem plezanju v vseh kategorijah. V konkurenci članic je slavila Janja Garnbret, članica šaleškega odseka, zmagovalec med člani pa je postal Matic Kotar, član kamniškega kluba.