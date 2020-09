Na 35. Vilenici o aktualnih temah v izrednem času

Ljubljana, 13. septembra - V soboto je potekala spletna okrogla miza 35. Vilenice, na kateri so sodobni avtorji in avtorice iz več držav spregovorili o tem, kakšna je in bo literatura 21. stoletja. Moderator Aljoša Harlamov je odprl širok spekter razmislekov, glede korone pa je dejal, da lahko o njej pišemo, se pogovarjamo in včasih zakričimo. In vsaj tako nekaj naredimo.