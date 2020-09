Sarajevo/Podgorica/Priština/Beograd/Skopje, 12. septembra - Z Zahodnega Balkana danes poročajo o največ novih okužbah z novim koronavirusom iz Bosne in Hercegovine, kjer so jih v zadnjih 24 urah potrdili 304. Sledita Črna gora s 145 okužbami in Severna Makedonija s 140.