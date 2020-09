Iran obsodil normalizacije odnosov med Izraelom in Bahrajnom

Teheran, 12. septembra - Petkov dogovor o normalizaciji odnosov med Izraelom in Bahrajnom je danes obsodil Iran. Bahrajn je obtožil, da spodbuja nestabilnost v regiji in da bodo njegovi voditelji odslej "partnerji zločinov sionističnega režima". Otoplitev odnosov med Izraelom in Bahrajnom je obsodila tudi Turčija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.