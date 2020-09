Toni Kukoč pred svojo zgradbo v Splitu dobil klopco

Split, 12. septembra - Svetovno znani hrvaški košarkar Toni Kukoč je danes pred vhodom v zgradbo, kjer je odrasel, dobil klopco iz braškega kamna. Vanjo so vklesali njegovo legendarno izjavo "med običajnim košem in dobro podajo vedno izberem dobro podajo. To mi je bolj pri srcu". Poleg izjave je na klopci v Splitu še številka 7 z njegovega dresa ter košarkarska žoga.