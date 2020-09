Na protestih v Minsku aretirali več deset protestnic

Minsk/Bruselj, 12. septembra - V beloruski prestolnici Minsk se je danes na poziv opozicije na protestu proti volilni prevari predsednika države Aleksandra Lukašenka in policijskemu nasilju zbralo več sto žensk, ki so naletele na nasilen odziv policije. Prijeli so več kot 30 žensk, nekatere so nasilno potisnili v kombije, je videti na posnetkih.