V Dohi začetek mirovnih pogajanj vlade v Kabulu in talibanov

Doha, 12. septembra - Prva mirovna pogajanja med afganistansko vlado in talibani so se danes začela v katarski Dohi. Pogajanja naj bi prinesla spravo in mir v Afganistan, ki je razdejan v večdestletnem konfliktu, ki je zahteval več deset tisoč življenj, poročajo tuje tiskovne agencije.