V 1. SFL še trije stoodstotni

Ljubljana, 12. septembra - Po 2. krogu 1. slovenske futsal lige so na vrhu tri ekipe s popolnim izkupičkom - Dobovec, Hiša daril Ptuj in Mlinše. Brez zmage ostaja trojec Tomaž Šic Bar, Sevnica in Dobrepolje. Petkove tekme so obeležile visoka zmaga Dobovca proti Litiji (6:1), remi Silika in Bronxa (4:4), preobrat Mlinš (5:2) ter prepričljiva uspeha Ptuja in Oplasta v gosteh.