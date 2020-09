Ljubljana, 12. septembra - Nogometaši Kalcerja iz Radomelj so tudi po 6. krogu 2. slovenske lige na vrhu lestvice. Tokrat so v gosteh premagali Krško s 5:2. Doslej njihovi prvi zasledovalci iz Bilj so izgubili v Lendavi z 1:2, na drugo mesto pa se je povzpela Krka z zmago s 3:0 v Ajdovščini.