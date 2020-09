Venezuelske oblasti po trditvah Madura prijele ameriškega vohuna

Caracas, 12. septembra - V Venezueli so aretirali ameriškega vohuna, ki je oprezal v bližini dveh tamkajšnjih rafinerij, je v petek sporočil predsednik Venezuele Nicolas Maduro. Vohuna so prijeli potem, ko so oblasti v sredo preprečile načrtovano povzročitev eksplozije v drugem naftnem kompleksu, je dodal.