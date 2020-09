Bardet po padcu ne bo nadaljeval Toura

Lyon, 12. septembra - Francoski kolesarski up Romain Bardet po padcu v petkovi 13. etapi, v kateri sta blestela Slovenca Primož Roglič in Tadej Pogačar, dirke po Franciji ne bo nadaljeval, so sporočili iz njegove ekipe AG2R La Mondiale. Devetindvajsetletnik je pri padcu utrpel lažji pretres možganov, zato je moral odstopiti s francoske pentlje.