Otočanom na krilih Varlamova tretja tekma finala vzhoda

Edmonton, 12. septembra - Hokejisti New York Islanders so se v finalnem dvoboju vzhodne konference lige NHL proti Tampa Bay Lightning vrnili v igro. Po dveh zaporednih porazih v finalu so namreč v boju na štiri zmage v Edmontonu dobili tretjo tekmo s 5:3 in zaostanek v zmagah znižali na 1:2.