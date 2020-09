Fauci svari, da pred koncem leta 2021 ne bo vrnitve v normalo

New York, 12. septembra - Direktor ameriškega Nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci je v pogovoru za televizij MSNBC opozoril, da vrnitve "v normalo" po pandemiji novega koronavirusa ne bo še do konca prihodnjega leta, četudi bi našli uspešno cepivo do konca letošnjega ali začetka prihodnjega leta.