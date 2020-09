Indeksi na Wall Streetu skrajšan borzni teden sklenili s padci

New York, 12. septembra - Newyorški borzni indeksi so skrajšan trgovalni teden sklenili s padci, pri čemer je največji padec enako kot teden prej zabeležil tehnološki indeks Nasdaq Composite. Slednji je sicer skozi letošnje leto najbolj napredoval. Borze so bile v ponedeljek zaprte zaradi praznika dela.