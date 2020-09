Ameriški proračunski primanjkljaj v 11 mesecih pri 3000 milijardah dolarjev

Washington, 12. septembra - Proračunski primanjkljaj ZDA je v prvih 11 mesecih proračunskega leta, ki traja od 1. oktobra lani do 1. oktobra letos, dosegel zgodovinski rekord 3000 milijard dolarjev. Primanjkljaj se bo do konca septembra še okrepil, razlog za velik primanjkljaj pa je dodatna poraba zaradi pandemije koronavirusa in manjši davčni prilivi iz istega razloga.