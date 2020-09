Newyorške borze končale neenotno, Nasdaq z najhujšim padcem po marcu

New York, 11. septembra - Indeksi na newyorških borzah so nestabilen trgovalni teden sklenili neenotno, na kar je vplival padec vrednsoti delnic tehnoloških podjetij. Tehnološki indeks Nasdaq je tako padec zabeležil že peti dan v zadnjih sedmih dneh, s čimer je zabeležil tudi najslabši teden po mesecu marcu, so izračunali borzni analitiki.