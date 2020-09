Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. 9.)

Ljubljana, 11. septembra - Tuje tiskovne agencije so poročale o rekordnih 108 potrjenih primerih okužb z novim koronavirusom in o tem, da vlada trenutno še ne razmišlja o zaostrovanju omejitvenih ukrepov. Poročale so tudi o razsodbi sodišča v primeru odrezana roka, o uspehih kolesarjev Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja ter koncertu skupine Laibach.