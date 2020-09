Sindikat zdravstva in socialnega varstva za izplačilo dodatka za delo v rizičnih razmerah

Ljubljana, 11. septembra - Sindikat zdravstva in socialnega varstva poziva ministra za delo in za zdravje Janeza Ciglerja Kralja in Tomaža Gantarja, naj se v proračunu zagotovita sredstva za dodatek za delo v rizičnih razmerah po kolektivni pogodbi za javni sektor. Zagotovijo naj se tudi za dodatek za posebne obremenitve v času epidemije, so zapisali.