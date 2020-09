Počivalšek v Občini Podčetrtek podčrtal pomen sodelovanja

Podčetrtek, 11. septembra - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je na slavnostni seji Občine Podčetrtek danes podčrtal pomen sodelovanja. Uspeh občine je namreč po njegovih besedah "seštevek dela vseh, ki se trudite in se trudimo, da bi bilo življenje v naših krajih lepo, spodbudno in privlačno za vse generacije", so sporočili z ministrstva.