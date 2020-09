Ko se cesta postavi pokonci, sta Roglič in Pogačar nepremagljiva

pripravil Aljoša Žvirc

Lyon, 11. septembra - To, kar na kolesarski dirki po Franciji športna javnost spremlja že ves teden, se je danes uresničilo tudi v skupnem seštevku. Primož Roglič (Jumbo-Visma) in Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) sta po izjemnem napadu na zadnjem vzponu na prelaz Peyrol strla tekmece in v skupnem seštevku zasedata prvo in drugo mesto.