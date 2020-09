Akrobati zasedbe Dunking Devils tokrat akrobacije izvajali kar na trboveljskem dimniku

Ljubljana, 11. septembra - Akrobati Dunking Devils so v sklopu projekta Vertigo bird 2020 svoje akrobacije tokrat izvajali na 360-metrskem trboveljskem dimniku, ki velja za najvišjo evropsko zgradbo. S pomočjo 360-stopinjske tehnologije so posneli tudi video vzpona in akrobacij, kot so stoje in prevali, ki so jih izvajali na vrhu, je sporočila zasedba.